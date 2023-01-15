Жителей Петербурга предупредили об очередной аномалии из-за циклона «Фредерик»

В Северной столице 15 января пройдут дожди, которые местами превратятся в мокрый снег. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов, что на пять-шесть градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать мартовским значениям. Также ожидается сильный ветер, отметил синоптик в своем Telegram-канале.