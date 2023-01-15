Жителей Петербурга предупредили об очередной аномалии из-за циклона «Фредерик»

Аномальная погода сохранится в Санкт-Петербурге под влиянием теплого сектора циклонического вихря «Фредерик», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Северной столице 15 января пройдут дожди, которые местами превратятся в мокрый снег. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов, что на пять-шесть градусов превысит климатическую норму и будет соответствовать мартовским значениям. Также ожидается сильный ветер, отметил синоптик в своем Telegram-канале.
Накануне МЧС предупредило петербуржцев, что сложившиеся погодные условия повышают риск ДТП. Ситуация осложняется некачественной уборкой улиц от гололеда, однако команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблемы горожан.