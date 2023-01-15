Уникальное видео с огромным кальмаром попало в Сеть

Аквалангист Танака Йосукэ и его супруга Мики поделились необычным видео. Им удалось заснять гигантского кальмара.
Существо заметили на острове Хонсю на побережье Японского моря. По словам аквалангистов, длина кальмара составила примерно 2,5 метра. Как рассказал представитель Национального музея науки и природы Кубодера Цунеми, существу примерно полтора-два года.
«Мы были удивлены такой неожиданной встрече и, несмотря на испытываемый страх, принялись снимать животное, находясь в пределах его досягаемости», — призналась Мики Йосукэ.
Видео с кальмаром показал японский телеканал NHK, пишет Life.ru. Морской обитатель действительно выглядит впечатляюще. На ролике показано, как кальмар плавал у поверхности около получаса.