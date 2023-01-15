Украинский тренер Петраков возглавил сборную Армении

Бывший тренер украинской футбольной сборной Александр Петраков занял пост наставника армянской национальной команды.
Пресс-служба Федерации футбола Армении сообщила, что 65-летний украинский тренер Александр Петраков возглавил мужскую сборную. В последнее время пост исполняющего обязанности наставника исполнял Роман Березовский.
Сборная Армении занимает 89-е место в рейтинге ФИФА. В прошлом году национальная команда заняла последнее место в группе 1 дивизиона В и вылетела в дивизион С.
До января Петраков возглавлял сборную Украины, пишет RT. Национальная команда провела 15 матчей под его руководством, в которых одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела два поражения.