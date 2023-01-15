Стало известно, кто помог певцу SHAMAN стать знаменитым

Имя патриотического певца SHAMAN сейчас звучит на всех радиостанциях и церемониях вручения премий. Однако первым, кто заметил талант молодого артиста, стала певица Пелагея.
Первый раз SHAMAN появился на публике десять лет назад в программе «Фактор А», тогда его заметила примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Затем артист принял участие в шоу «Голос». На прослушивании к нему повернулись Пелагея и Дима Билан.
Певица взяла SHAMAN под свое наставничество. В итоге артист занял второе место в вокальном проекте, после окончания которого Пелагея позвала его в свою группу. Певец отказался, потому что хотел начать сольную карьеру. Сейчас SHAMAN и его наставница общаются и часто встречаются на светских мероприятиях, сообщает портал НГС.