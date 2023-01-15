Стало известно, кто помог певцу SHAMAN стать знаменитым

Певица взяла SHAMAN под свое наставничество. В итоге артист занял второе место в вокальном проекте, после окончания которого Пелагея позвала его в свою группу. Певец отказался, потому что хотел начать сольную карьеру. Сейчас SHAMAN и его наставница общаются и часто встречаются на светских мероприятиях, сообщает портал НГС.