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Жена Валентина Юдашкина показала результат избавления от морщин

Шоу-бизнес
Жена Валентина Юдашкина показала результат избавления от морщин

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина побывала на омолаживающей процедуре и избавилась от морщин. Супруга кутюрье показала подписчикам, какого результата достигла благодаря косметологу.

Юдашкина поделилась секретами молодости в соцсетях. Жена модельера рассказала, что помогает ей справляться с возрастными изменениями.

«Решила немного убрать морщинки инъекцией ботулотоксина», — сообщила супруга кутюрье.

Знаменитость перечислила плюсы этой процедуры. По ее словам, такая техника помогает добиться лифтинг-эффекта. При этом сохраняется естественная мимика, отметила Юдашкина.

Жена модельера опубликовала в соцсетях фотографию, сделанную после омоложения. Поклонники обратили внимание, что супруга кутюрье действительно стала выглядеть намного моложе.
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