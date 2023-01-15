Самолет с 72 людьми на борту разбился при взлете в Непале

В Непале произошла авиакатастрофа. На глазах у людей во время взлета из международного аэропорта Покхара потерпел крушение самолет компании Yeti Airlines.
На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На время проведения спасательных работ аэропорт пришлось закрыть, сообщило издание The Kathmandu Post.
В Перми ранее во время взлета самолет занесло, в результате чего он врезался в сугроб. Воздушное судно завязло в снегу, пассажирам через переднюю дверь пришлось покинуть салон, сообщило издание A42.RU.