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Самолет с 72 людьми на борту разбился при взлете в Непале

Происшествия
Самолет с 72 людьми на борту разбился при взлете в Непале

В Непале произошла авиакатастрофа. На глазах у людей во время взлета из международного аэропорта Покхара потерпел крушение самолет компании Yeti Airlines.

На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На время проведения спасательных работ аэропорт пришлось закрыть, сообщило издание The Kathmandu Post.

В Перми ранее во время взлета самолет занесло, в результате чего он врезался в сугроб. Воздушное судно завязло в снегу, пассажирам через переднюю дверь пришлось покинуть салон, сообщило издание A42.RU.
самолет непал крушение
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