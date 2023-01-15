Кратер Гейла на Марсе оказался усеян опалами

Месторождение драгоценных камней удалось обнаружить астрономам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Специалисты получили снимки с марсохода Curiosity. На изображениях ученые увидели скопления опалов. Эта находка крайне важна, поскольку она указывает на присутствие воды на Красной планете, пишет «Московский комсомолец».
Опалы образуются при растворении кремнезема в воде. Астрономы предположили, что кратер Гейла в прошлом мог быть древним озером. Стоит отметить, что процесс образования драгоценных камней обратим вспять, поэтому кратер может стать потенциальным источником воды для астронавтов.