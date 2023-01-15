Кратер Гейла на Марсе оказался усеян опалами

Опалы образуются при растворении кремнезема в воде. Астрономы предположили, что кратер Гейла в прошлом мог быть древним озером. Стоит отметить, что процесс образования драгоценных камней обратим вспять, поэтому кратер может стать потенциальным источником воды для астронавтов.