Россия за последние несколько сотен лет сумела отразить несколько атак со стороны Запада, что сделало страну сильнее, заявил автор турецкого издания Sabah Берджан Тутар.
Обозреватель вспомнил первое западное нападение, которое произошло в 1812 году. После этого французская культура отошла на второй план и уступила свою лидирующую позицию русской, а также антизападным настроениям.
«За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее», — сказано в статье.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Запад не достиг своей цели по разрушению России.