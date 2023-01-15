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Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя авто на трассе Курган — Тюмень

Происшествия
Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя авто на трассе Курган — Тюмень

Смертельная авария произошла Исетском районе Тюменской области. Жертвой ДТП стал 34-летний водитель одного из автомобилей-участников. Еще одного человека госпитализировали, информирует пресс-служба региональной ГИБДД.

Трагедия произошла сегодня утром на федеральной трассе Курган — Тюмень. Изначально участниками аварии стали Hyundai и Volkswagen. Однако при столкновении одну из легковушек отбросило на ассенизаторскую машину ЗИЛ.

В настоящий момент правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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