Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя авто на трассе Курган — Тюмень

Смертельная авария произошла Исетском районе Тюменской области. Жертвой ДТП стал 34-летний водитель одного из автомобилей-участников. Еще одного человека госпитализировали, информирует пресс-служба региональной ГИБДД.
Трагедия произошла сегодня утром на федеральной трассе Курган — Тюмень. Изначально участниками аварии стали Hyundai и Volkswagen. Однако при столкновении одну из легковушек отбросило на ассенизаторскую машину ЗИЛ.
В настоящий момент правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.