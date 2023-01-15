Академик РАН Лобковский объяснил, почему люди не виноваты в глобальном потеплении

Лобковский объяснил, что глобальное потепление может происходить и по естественными причинам. Группа специалистов под его руководством выдвинула сейсмогенно-триггерную гипотезу, согласно которой на климат в большей степени влияют выбросы не углекислого газа (CO2), а метана, передает РИА Новости.