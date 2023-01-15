Академик РАН Лобковский объяснил, почему люди не виноваты в глобальном потеплении

Новую гипотезу о причинах глобального потепления выдвинули российские специалисты. Детали раскрыл исследователь Арктики, академик РАН Леопольд Лобковский.
Изменение климата на Земле во многом связывают с деятельностью человечества. Сторонники антропогенной теории также получают щедрое финансирование, хотя с их точкой зрения согласны далеко не все ученые.
Лобковский объяснил, что глобальное потепление может происходить и по естественными причинам. Группа специалистов под его руководством выдвинула сейсмогенно-триггерную гипотезу, согласно которой на климат в большей степени влияют выбросы не углекислого газа (CO2), а метана, передает РИА Новости.
Причиной выхода последнего на поверхность являются землетрясения. На этом фоне российские ученые предположили, что атмосферу нагревают именно масштабные выбросы метана. Результаты исследования опубликованы в журнале Geosciences.