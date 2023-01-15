Румынский эксперт Василеску: командование ВСУ в замешательстве из-за ракетных ударов ВС РФ

При этом ракетные удары по Украине совпали с крайней необычной активностью Черноморского флота. Сервис GPSJam также отметил мощную работу средств радиоэлектронного подавления в акватории Черного моря. По словам Василеску, все это указывает на провал украинской ПВО и систем раннего предупреждения, что вынудило НАТО перебросить в Румынию еще три самолета радиолокационной разведки Boeing E-3 Sentry.