Румынский эксперт Василеску: командование ВСУ в замешательстве из-за ракетных ударов ВС РФ

Ракетные удары ВС РФ по объектам в Киевской и Николаевской областях поставили командование ВСУ в тупик, считает военный эксперт Валентин Василеску.
В беседе с «ПолитРоссией» Василеску отметил, что в субботу украинская пресса сообщила, что в местах поражения не сработала воздушная тревога. Командование украинской армией утверждает, что речь идет не о работе систем ПВО, а также пообещало сообщить о причинах взрывов позже.
«Это говорит о большой растерянности: украинцы не знают, что их поразило», — отметил эксперт.
При этом ракетные удары по Украине совпали с крайней необычной активностью Черноморского флота. Сервис GPSJam также отметил мощную работу средств радиоэлектронного подавления в акватории Черного моря. По словам Василеску, все это указывает на провал украинской ПВО и систем раннего предупреждения, что вынудило НАТО перебросить в Румынию еще три самолета радиолокационной разведки Boeing E-3 Sentry.
Василеску предполагает, что Россия создала «зоны невидимости для систем» НАТО и не дает противнику отследить моменты запуска ракет. А обеспечить такое прикрытие под силу российским комплексам радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» и «Красуха-4».