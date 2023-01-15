Дмитрий Певцов считает страшной потерей смерть Инны Чуриковой

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов с горечью отреагировал на смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой. Он считает уход актрисы из жизни страшной потерей для искусства.
«Страшная потеря для нашего искусства... Я имел честь с Инной Михайловной играть», — заявил Певцов РИА Новости.
Инна Чурикова скончалась в московской больнице на 80-м году жизни. Прощание пройдет в ее родном театре «Ленком», а затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Слова соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР высказали многие культурные деятели.
Телеведущая Яна Поплавская вспомнила характер и доброе сердце Чуриковой. Она рассказала, как актриса поддерживала ее в сложных карьерных ситуациях.