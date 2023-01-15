Дмитрий Певцов считает страшной потерей смерть Инны Чуриковой

Инна Чурикова скончалась в московской больнице на 80-м году жизни. Прощание пройдет в ее родном театре «Ленком», а затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Слова соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР высказали многие культурные деятели.