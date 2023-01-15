Азиатские покупатели начали наращивать импорт российской арктической нефти

Индия и Китай начали активно приобретать у России редкие сорта арктической нефти. Такая политика крупнейших азиатских потребителей может привести к сокращению закупок у ближневосточных поставщиков этого топлива и росту дополнительной прибыли Москвы, пишет в статье для РИА Новости обозреватель Наталья Дембинская.
По данным компаний Vortexa и Kpler, три партии редких сортов нефти из Арктики недавно были приобретены Китаем. В поставку вошли более легкая марка «Новый порт», сырая «Варандей», а также высокосернистая и плотная Arco. При этом последний сорт раньше в основном продавался в Великобританию и Нидерланды. Однако после переориентирования арктической нефти на азиатское направление европейцам не приходится рассчитывать на нее.
Изменение потоков подтверждает ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона. Кроме того, трейдеры отмечают, что на редкие сорта Россия также дает скидку.