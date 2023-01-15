Азиатские покупатели начали наращивать импорт российской арктической нефти

По данным компаний Vortexa и Kpler, три партии редких сортов нефти из Арктики недавно были приобретены Китаем. В поставку вошли более легкая марка «Новый порт», сырая «Варандей», а также высокосернистая и плотная Arco. При этом последний сорт раньше в основном продавался в Великобританию и Нидерланды. Однако после переориентирования арктической нефти на азиатское направление европейцам не приходится рассчитывать на нее.