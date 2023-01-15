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Глава компании Eni объяснил невозможность снизить цены на энергоресурсы

Экономика
Глава компании Eni объяснил невозможность снизить цены на энергоресурсы

Снижение цен на нефть возможно при увеличении добычи, что сейчас практически невозможно. На это потребуется 6-7 лет, считает генеральный директор итальянской компании Eni Клаудио Дескальци.

В ходе энергетической конференции в Абу-Даби он заявил, что спрос на нефть и газ превышает предложение из-за нехватки инвестиций в предыдущие годы. Рентабельность выработки при этом снижается и на данный момент составляет 40 долларов за баррель при рыночной стоимости энергоресурса в два раза выше.

Кроме того, по мнению Дескальцина, на ситуацию влияет отсутствие новых нефтяных проектов. Однако для их старта в сегодня достаточно сложно получить деньги, учитывая требования финансовых институтов по достижению целей климатической нейтральности. Особенно сложно это сделать небольшим компаниям.
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