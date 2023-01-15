Глава компании Eni объяснил невозможность снизить цены на энергоресурсы

Снижение цен на нефть возможно при увеличении добычи, что сейчас практически невозможно. На это потребуется 6-7 лет, считает генеральный директор итальянской компании Eni Клаудио Дескальци.
В ходе энергетической конференции в Абу-Даби он заявил, что спрос на нефть и газ превышает предложение из-за нехватки инвестиций в предыдущие годы. Рентабельность выработки при этом снижается и на данный момент составляет 40 долларов за баррель при рыночной стоимости энергоресурса в два раза выше.
Кроме того, по мнению Дескальцина, на ситуацию влияет отсутствие новых нефтяных проектов. Однако для их старта в сегодня достаточно сложно получить деньги, учитывая требования финансовых институтов по достижению целей климатической нейтральности. Особенно сложно это сделать небольшим компаниям.