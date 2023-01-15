Глава компании Eni объяснил невозможность снизить цены на энергоресурсы

В ходе энергетической конференции в Абу-Даби он заявил, что спрос на нефть и газ превышает предложение из-за нехватки инвестиций в предыдущие годы. Рентабельность выработки при этом снижается и на данный момент составляет 40 долларов за баррель при рыночной стоимости энергоресурса в два раза выше.