Президент Финляндии вспомнил покер во время рассказа про Путина и Донбасс

Российский президент Владимир Путин принял одно решение, которое оказалось наиболее тревожным для Хельсинки, сообщил финляндский лидер Саули Ниинисте.
В разговоре с изданием Dagens Nyheter политик отметил, что речь идет о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ. Ниинисте сравнил всю ситуацию с покером, отметив, что Путин пошел «ва-банк». Финский лидер не уверен, что Запад сумеет «отыграться».
Плюс ко всему Ниинисте сказал, что Владимир Путин относительно «легко» отреагировал на решение Финляндии присоединиться к НАТО.
В МИД Финляндии ранее сообщили, что страна не будет вступать в НАТО раньше Швеции.