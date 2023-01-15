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Президент Финляндии вспомнил покер во время рассказа про Путина и Донбасс

Политика
Президент Финляндии вспомнил покер во время рассказа про Путина и Донбасс

Российский президент Владимир Путин принял одно решение, которое оказалось наиболее тревожным для Хельсинки, сообщил финляндский лидер Саули Ниинисте.

В разговоре с изданием Dagens Nyheter политик отметил, что речь идет о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ. Ниинисте сравнил всю ситуацию с покером, отметив, что Путин пошел «ва-банк». Финский лидер не уверен, что Запад сумеет «отыграться».

Плюс ко всему Ниинисте сказал, что Владимир Путин относительно «легко» отреагировал на решение Финляндии присоединиться к НАТО.

В МИД Финляндии ранее сообщили, что страна не будет вступать в НАТО раньше Швеции.
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