Президент Финляндии вспомнил покер во время рассказа про Путина и Донбасс

В разговоре с изданием Dagens Nyheter политик отметил, что речь идет о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ. Ниинисте сравнил всю ситуацию с покером, отметив, что Путин пошел «ва-банк». Финский лидер не уверен, что Запад сумеет «отыграться».