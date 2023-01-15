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Полицейские нашли мужчину, похищенного неизвестными на Охотской улице в Новосибирске

Происшествия
Полицейские нашли мужчину, похищенного неизвестными на Охотской улице в Новосибирске

Правоохранители расследуют дело о похищении жителя Новосибирска. К настоящему моменту им удалось найти потерпевшего. Мужчина жив, и его здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Преступление было совершено днем 14 января на Охотской улице. Четверо злоумышленников в масках напали на сибиряка и его приятеля. После этого они затащили потерпевшего в белый Mitsubishi Lancer и увезли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» и «г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Личности подозреваемых и мотивы их поступка еще устанавливаются.

Ранее в Пермском крае неизвестный мужчина едва не похитил девочку: злоумышленник предложил малышке сесть в автомобиль, но она, испугавшись, убежала. Как сообщало URA.RU, это уже не первый подобный случай в регионе.
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