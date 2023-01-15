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Немецкий дипломат Ишингер предупредил об истощении военных запасов ФРГ

Армия
Немецкий дипломат Ишингер предупредил об истощении военных запасов ФРГ

Германия уже в скором времени полностью истощит свои военные запасы из-за оказания масштабной помощи ВСУ. Об этом предупредил немецкий дипломат Вольфганг Ишингер

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что украинские войска за один день боевых действий за день расходует столько снарядов, патронов и мин, сколько в ФРГ производится за шесть месяцев. При сохранении текущей тенденции бундесвер в обозримом будущем столкнется с резким дефицитом основных боеприпасов, резюмировал спикер.
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