Немецкий дипломат Ишингер предупредил об истощении военных запасов ФРГ

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что украинские войска за один день боевых действий за день расходует столько снарядов, патронов и мин, сколько в ФРГ производится за шесть месяцев. При сохранении текущей тенденции бундесвер в обозримом будущем столкнется с резким дефицитом основных боеприпасов, резюмировал спикер.