Терапевты Лапа и Чернышова объяснили, как не заболеть ОРВИ благодаря одежде

Резкая смена погоды может оказать негативное влияние на здоровье человека. Как не заболеть ОРВИ в этот период, рассказали врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова.
Избежать недуга поможет внимание к собственному гардеробу, убеждены специалисты. Например, если человек одевается не в соответствии с метеоусловиями, риск заболеть ангиной, гриппом и ОРВИ увеличивается.
При резкой смене погоды Чернышова посоветовала использовать принцип многослойности. В таком случае можно сделать выбор в пользу рубашки, жилета и куртки.
«Если жарко — жилет сняли, если прохладно — надели. И точно так же имеет смысл взять с собой запасные, более легкие перчатки», — приводит слова терапевта RT.
Перед выходом на холод россиянам также посоветовали поесть согревающую пищу. Это обусловлено более интенсивной тратой калорий на свежем воздухе.