Турецкие отельеры задумались об отказе от системы «все включено»

Турецкие отельеры могут отказаться от системы «все включено». Подробности узнали местные СМИ.
С такой инициативой выступили представители туроператоров. Они полагают, что отказ от системы «все включено» улучшит материальное положение бизнесменов, пишет Turkiye Turizm. В качестве альтернативы предлагается ввести систему «полупансион». Она действовала в Турции до 2000 года. «Полупансион» предполагает двухразовое питание. Как правило, туристам предлагают завтрак и ужин.
Среди других плюсов отказа от системы «все включено» специалисты называют возможность улучшить качество еды в местных отелях. Это станет дополнительным стимулом для развития гастрономического туризма.