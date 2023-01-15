Турецкие отельеры задумались об отказе от системы «все включено»

С такой инициативой выступили представители туроператоров. Они полагают, что отказ от системы «все включено» улучшит материальное положение бизнесменов, пишет Turkiye Turizm. В качестве альтернативы предлагается ввести систему «полупансион». Она действовала в Турции до 2000 года. «Полупансион» предполагает двухразовое питание. Как правило, туристам предлагают завтрак и ужин.