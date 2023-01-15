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Турецкие отельеры задумались об отказе от системы «все включено»

Общество
Турецкие отельеры задумались об отказе от системы «все включено»

Турецкие отельеры могут отказаться от системы «все включено». Подробности узнали местные СМИ.

С такой инициативой выступили представители туроператоров. Они полагают, что отказ от системы «все включено» улучшит материальное положение бизнесменов, пишет Turkiye Turizm. В качестве альтернативы предлагается ввести систему «полупансион». Она действовала в Турции до 2000 года. «Полупансион» предполагает двухразовое питание. Как правило, туристам предлагают завтрак и ужин.

Среди других плюсов отказа от системы «все включено» специалисты называют возможность улучшить качество еды в местных отелях. Это станет дополнительным стимулом для развития гастрономического туризма.
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