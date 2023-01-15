Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 27

Число жертв наводнений на Филиппинах достигло 27, еще 11 человек пострадали, сообщает государственный совет по сокращению рисков стихийных бедствий.
В сводке говорится, что три жителя Филиппин пропали без вести, более тысячи домов получили повреждения. Стихия полностью разрушила 369 строений. Света нет в 54 городах, перебои с горячей водой произошли в 14 населенных пунктах. Также зафиксированы перебои со связью.
Более 100 тысяч человек эвакуировали и доставили в специальные центры. Наводнение разрушило 54 моста и 215 дорог. Морские порты также работают с перебоями. Дети не ходят в школы в 532 городах и муниципалитетах.
Количество погибших может возрасти. Ранее власти сообщали о 20 жертвах стихии и восьми пострадавших.