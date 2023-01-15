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Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 27

Происшествия
Число жертв наводнений на Филиппинах увеличилось до 27

Число жертв наводнений на Филиппинах достигло 27, еще 11 человек пострадали, сообщает государственный совет по сокращению рисков стихийных бедствий.

В сводке говорится, что три жителя Филиппин пропали без вести, более тысячи домов получили повреждения. Стихия полностью разрушила 369 строений. Света нет в 54 городах, перебои с горячей водой произошли в 14 населенных пунктах. Также зафиксированы перебои со связью.

Более 100 тысяч человек эвакуировали и доставили в специальные центры. Наводнение разрушило 54 моста и 215 дорог. Морские порты также работают с перебоями. Дети не ходят в школы в 532 городах и муниципалитетах.

Количество погибших может возрасти. Ранее власти сообщали о 20 жертвах стихии и восьми пострадавших.
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