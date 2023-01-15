Влад Лисовец перечислил вещи, которые не стоит надевать в 2023 году

По словам Лисовца, людям, желающим выглядеть в соответствии с трендами в наступившем году, нужно избавиться от шести вещей в гардеробе. На первом месте идет спортивная обувь. Стилист пояснил, что кроссовки нужно оставить для занятий спортом, а обувь теперь стоит подбирать более тщательно, отдавая предпочтение женственным моделям.