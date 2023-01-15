Влад Лисовец перечислил вещи, которые не стоит надевать в 2023 году

Стилист и телеведущий Влад Лисовец поделился советами, актуальными для 2023 года. Эксперт по моде рассказал, какие вещи не стоит надевать.
По словам Лисовца, людям, желающим выглядеть в соответствии с трендами в наступившем году, нужно избавиться от шести вещей в гардеробе. На первом месте идет спортивная обувь. Стилист пояснил, что кроссовки нужно оставить для занятий спортом, а обувь теперь стоит подбирать более тщательно, отдавая предпочтение женственным моделям.
Следом идут спортивные костюмы. От них тоже нужно избавиться, поскольку в моду возвращается элегантность, уточнил эксперт. По его словам, спортивный костюм можно оставить только для прогулок с собакой.
«Ходить по выходным в спортивном костюме в магазин становится неуместным», — приводит слова стилиста Woman.ru.
Также проходит время вещей в стиле оверсайз. Лисовец отметил, что в моду возвращаются гранж и рок-н-ролл. Актуальными становятся более приталенные вещи, отражающие особенности фигуры. В образе должны прослеживаться талия, бедра и плечи.
Стилист рекомендовал избавиться и от маленьких очков, сообщает Teleprogramma.pro. Теперь в моде крупные оправы и цветные стекла.
В далеком прошлом остались и джинсы скинни. По словам стилиста, они слишком сильно подчеркивают все изгибы.
Последняя вещь, названная экспертом, это толстовки. Какое-то время они еще послужат, но стоит переходить на более женственную одежду.