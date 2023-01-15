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Бойца ММА Георгия Гаглоева задушили в поезде на пути во Владикавказ

Происшествия
Бойца ММА Георгия Гаглоева задушили в поезде на пути во Владикавказ

В поезде, ехавшем из Москвы во Владикавказ, обнаружили мертвым бойца ММА Георгия Гаглоева. Спортсмен умер вследствие удушения, сообщил Telegram-канал Baza.

О преступлении стало известно, когда поезд остановился в Ростове-на-Дону. Согласно неофициальной информации, убийство бойца может быть связано с розыском его тети.

Родственники предполагают, что с ясновидящей могли расправиться. Такой вывод они сделали, узнав, что машину женщины незадолго до исчезновения кто-то преследовал.

В Свердловской области злоумышленник задушил женщину после изнасилования. Также он расправился с двумя ее детьми. Суд приговорил его к пожизненному заключению, сообщил канал RT.
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