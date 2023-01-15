Международные резервы в мире по итогам ноября выросли после восьми месяцев снижения

Больше всего за отчетный месяц резервы в денежном эквиваленте выросли у Китая — 74,5 млрд долларов. На втором месте расположилась Япония — 31,7 млрд, а на третьей позиции — Швейцария (22,6 млрд). Замкнули первую пятерку Россия и Индия — плюс 20,1 млрд и 19,1 млрд соответственно. Максимальное снижение наблюдалось в Бангладеш (минус 2 млрд), Бельгии (минус 914 млн) и Пакистане (минус 771 млн).