Температура в Якутске опустится до минус 50 градусов по Цельсию

В столицу Якутии придут 50-градусные морозы. Об этом сообщили на портале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Об аномальных морозах в Якутске 14-18 января синоптики уже предупреждали ранее. В субботу из-за холодов были отменены школьные занятия во всем городе.
«Температура воздуха ночью составит минус 50-52 градуса по Цельсию, днем — минус 48-50 градусов», — передает RT содержание прогноза.
Воскресный день в Якутске пройдет по большей части без осадков, ожидается слабый ветер и туман. Синоптики также отметили, что в ближайшие сутки морозы до минус 60 градусов по Цельсию прогнозируются в 19 районах Якутии.