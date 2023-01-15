Юрист Кудерко предупредила россиян о риске лишиться части имущества

Российские граждане могут лишиться части недвижимого имущества в текущем году. С чем это связано, рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».
Она напомнила, что с 1 марта 2023 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ. Они касаются собственности россиян на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа. По словам Кудерко, указанное имущество могут отнять за его использование не по назначению.
Помимо этого, россияне могут лишиться недвижимости, если на ней наблюдается захламление, недопустимое содержание, а также нарушение прав собственников других машиномест. Сперва собственнику направят предупреждение и установят срок для устранения нарушения. Однако в худшем случае имущество будет продано с торгов через суд.
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