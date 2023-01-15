Юрист Кудерко предупредила россиян о риске лишиться части имущества

Она напомнила, что с 1 марта 2023 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ. Они касаются собственности россиян на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа. По словам Кудерко, указанное имущество могут отнять за его использование не по назначению.