Поклонники осудили Настю Ивлееву за провокационные снимки без нижнего белья

Поездка в теплые края не осталась без провокационных фотографий, не все из которых пришлись по душе подписчикам Ивлеевой. Критике подверглись снимки, на которых телеведущая позирует в ярко-зеленых плавках и короткой футболке на голое тело, пишет «7Дней».