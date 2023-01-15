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Поклонники осудили Настю Ивлееву за провокационные снимки без нижнего белья

Шоу-бизнес
Поклонники осудили Настю Ивлееву за провокационные снимки без нижнего белья

Телеведущая Настя Ивлеева делится с поклонниками фотографиями с долгожданного отпуска. На отдых звезда поехала с любимым человеком, которым оказалась ее мама.

Поездка в теплые края не осталась без провокационных фотографий, не все из которых пришлись по душе подписчикам Ивлеевой. Критике подверглись снимки, на которых телеведущая позирует в ярко-зеленых плавках и короткой футболке на голое тело, пишет «7Дней».

Фанаты посчитали кадры «слишком личными» и высказались против их публикации в соцсетях. Некоторые вовсе обратили внимание, что формы Ивлеевой заметно округлились и призывали звезду вернуть «прежнюю фигуру».

Сама телеведущая призналась, что от части согласна с критикой в свой адрес. По словам Ивлеевой, она уже дала себе обещание заняться спортом и сделать тело более рельефным.
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