Перуанские власти объявили режим ЧП в нескольких районах страны из-за беспорядков

Власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в нескольких районах на 30 суток из-за продолжающихся протестов. Об этом говорится в указе правительства, передает RT.
Согласно распоряжению, полиция вместе с вооруженными силами будет обеспечивать порядок в стране. Наибольшая активность демонстрантов зафиксирована в регионах Пуно, Куско, Лима и ряде провинций и округов.
Протесты вспыхнули из-за действий президента страны Педро Кастильо, который распустил парламент, готовивший главу государства к процедуре импичмента. Однако депутаты все равно собрались и приняли соответствующее решение. Правоохранительные органы и армия их поддержали, после чего сторонники перуанского лидера начали выражать свое несогласие в агрессивной форме по всей стране.