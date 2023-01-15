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Перуанские власти объявили режим ЧП в нескольких районах страны из-за беспорядков

Происшествия
Перуанские власти объявили режим ЧП в нескольких районах страны из-за беспорядков

Власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в нескольких районах на 30 суток из-за продолжающихся протестов. Об этом говорится в указе правительства, передает RT.

Согласно распоряжению, полиция вместе с вооруженными силами будет обеспечивать порядок в стране. Наибольшая активность демонстрантов зафиксирована в регионах Пуно, Куско, Лима и ряде провинций и округов.

Протесты вспыхнули из-за действий президента страны Педро Кастильо, который распустил парламент, готовивший главу государства к процедуре импичмента. Однако депутаты все равно собрались и приняли соответствующее решение. Правоохранительные органы и армия их поддержали, после чего сторонники перуанского лидера начали выражать свое несогласие в агрессивной форме по всей стране.
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