Перуанские власти объявили режим ЧП в нескольких районах страны из-за беспорядков

Протесты вспыхнули из-за действий президента страны Педро Кастильо, который распустил парламент, готовивший главу государства к процедуре импичмента. Однако депутаты все равно собрались и приняли соответствующее решение. Правоохранительные органы и армия их поддержали, после чего сторонники перуанского лидера начали выражать свое несогласие в агрессивной форме по всей стране.