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Горбольница и котельная в Горловке пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Происшествия
Горбольница и котельная в Горловке пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Украинские силы открыли огонь по Горловке, в результате чего повреждения получили городская больница и котельная. Об этом сообщил мэр донецкого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, под огнем оказался Центрально-Городской район Горловки. Повреждения получили котельная № 113, газопровод на улице Технической, а также квартира и машина по улице Ленина.

«Городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса», — написал Приходько.

По словам главы города, ему продолжают поступать данные о последствиях обстрела Горловки. Информация о пострадавших и погибших пока не приводилась.
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