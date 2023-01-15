Горбольница и котельная в Горловке пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Украинские силы открыли огонь по Горловке, в результате чего повреждения получили городская больница и котельная. Об этом сообщил мэр донецкого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, под огнем оказался Центрально-Городской район Горловки. Повреждения получили котельная № 113, газопровод на улице Технической, а также квартира и машина по улице Ленина.
«Городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса», — написал Приходько.
По словам главы города, ему продолжают поступать данные о последствиях обстрела Горловки. Информация о пострадавших и погибших пока не приводилась.