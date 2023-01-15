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Telegraph: Лондон может отвергнуть «ядерную сделку» после казни Акбари в Иране

Политика
Telegraph: Лондон может отвергнуть «ядерную сделку» после казни Акбари в Иране

Британская сторона может прекратить поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, известный как «ядерная сделка») из-за казни Алирезы Акбари, обвиненного в шпионаже в пользу Лондона. Смертный приговор ранее привели в исполнении иранские власти, передает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в парламенте Соединенного Королевства.

Причиной для пересмотра позиции со стороны британцев стало «существенное изменение» ситуации «с начала переговорного процесса». По словам источников, Соединенное Королевство возлагает львиную долю ответственности за это именно на Тегеран.

Иранские СМИ в субботу писали о казни Алирезы Акбару. На этой неделе Лондон также призывал Тегеран отменить решение о смертном приговоре.
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