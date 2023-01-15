Telegraph: Лондон может отвергнуть «ядерную сделку» после казни Акбари в Иране

Британская сторона может прекратить поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, известный как «ядерная сделка») из-за казни Алирезы Акбари, обвиненного в шпионаже в пользу Лондона. Смертный приговор ранее привели в исполнении иранские власти, передает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в парламенте Соединенного Королевства.