Диетолог Бережная посоветовала полезную альтернативу пакетированному соку

Пакетированные соки содержат большое количество сахара, что негативно сказывается на фигуре и здоровье в целом. Об этом в беседе с RT рассказала диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная.
Всего один стакан свежевыжатого яблочного сока включает в себя как минимум пять плодов. Обычно человек за раз не съедает такое количество, поскольку это большой объем фруктозы и простых сахаров. По словам Бережной, такая доза бьет по желудку, зубам и провоцирует выброс инсулина.
В состав магазинных соков часто входят красители, консерванты и прочие добавки. Полезной альтернативой таких напитков являются компоты и морсы.
Регулярное употребление кофейных коктейлей с добавлением алкоголя может нанести серьезный вред здоровью. Урон в таком случае приходится на печень.