Диетолог Бережная посоветовала полезную альтернативу пакетированному соку

Всего один стакан свежевыжатого яблочного сока включает в себя как минимум пять плодов. Обычно человек за раз не съедает такое количество, поскольку это большой объем фруктозы и простых сахаров. По словам Бережной, такая доза бьет по желудку, зубам и провоцирует выброс инсулина.