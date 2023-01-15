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Диетолог Бережная посоветовала полезную альтернативу пакетированному соку

Общество
Диетолог Бережная посоветовала полезную альтернативу пакетированному соку

Пакетированные соки содержат большое количество сахара, что негативно сказывается на фигуре и здоровье в целом. Об этом в беседе с RT рассказала диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Всего один стакан свежевыжатого яблочного сока включает в себя как минимум пять плодов. Обычно человек за раз не съедает такое количество, поскольку это большой объем фруктозы и простых сахаров. По словам Бережной, такая доза бьет по желудку, зубам и провоцирует выброс инсулина.

В состав магазинных соков часто входят красители, консерванты и прочие добавки. Полезной альтернативой таких напитков являются компоты и морсы.

Регулярное употребление кофейных коктейлей с добавлением алкоголя может нанести серьезный вред здоровью. Урон в таком случае приходится на печень.
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