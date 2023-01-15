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Nature Medicine: более 92% жителей Пекина заболеют COVID-19 к февралю

Общество
Nature Medicine: более 92% жителей Пекина заболеют COVID-19 к февралю

Девять из десяти жителей столицы Китая заразятся коронавирусом к концу января. Такие результаты исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Ученые создали динамическую модель передачи коронавируса и проанализировали онлайн-опрос заболевших жителей Пекина. Согласно результатам исследования, каждый инфицированный способен заразить еще 3,44 людей.

В исследовании уточняется, что 75,7 процента жителей Пекина заболели COVID-19 к концу декабря. Из-за увеличения коэффициента репродуктивности вируса к февралю этот показатель достигнет 92,3 процента, говорится в публикации.

Власти Китая начали смягчать меры, введенные из-за пандемии, в начале декабря. На фоне этих действий в стране зафиксировали новую вспышку заражаемости.
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