Суд взял под стражу замглавы Владивостока по обвинению в получении взятки

Фрунзенский районный суд арестовал заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера на два месяца. Чиновник стал фигурантом двух уголовных дел о взяточничестве.
Согласно данным, опубликованным на сайте государственного органа власти, Ляйфер обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Под стражу вице-мэр был помещен 15 января.
На сайте администрации Владивостока указано, что обвиняемый руководил муниципальной собственностью областной столицы, а также курировал проекты в сфере строительства и архитектуры региона. Кроме того, чиновник отвечал за охрану окружающей среды и природопользование.