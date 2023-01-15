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Титул «Мисс Вселенная» завоевала конкурсантка из США Р’Бонни Габриэл

Шоу-бизнес
Титул «Мисс Вселенная» завоевала конкурсантка из США Р’Бонни Габриэл

Представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная». Мероприятие состоялось в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Титул вице-мисс конкурса достался конкурсантке из Венесуэлы, а третье место заняла участница из Доминиканской Республики. Всего за корону боролись 86 девушек, однако в полуфинал прошли лишь 16 из них.

Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Она является обладательницей титула «Мисс Россия-2022». В полуфинальные топ-16, как и украинка Виктория Апанасенко, россиянка не прошла.
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