Титул «Мисс Вселенная» завоевала конкурсантка из США Р’Бонни Габриэл

Представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная». Мероприятие состоялось в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Титул вице-мисс конкурса достался конкурсантке из Венесуэлы, а третье место заняла участница из Доминиканской Республики. Всего за корону боролись 86 девушек, однако в полуфинал прошли лишь 16 из них.
Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. Она является обладательницей титула «Мисс Россия-2022». В полуфинальные топ-16, как и украинка Виктория Апанасенко, россиянка не прошла.