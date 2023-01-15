Уход Кристины Ламбрехт с поста главы минобороны Германии стал следствием множества проблем в политике страны и ведомстве. Такое мнение высказал профессор экономики и геополитики Ричард Вернер «Известиям».
По словам профессора, недовольство работой Ламбрехт давно нарастало, к министру возникали вопросы. Речь идет о неверных цифрах по Украине и будущих поставках вооружения.
Еще одним поводом послужило состояние экономики. Европейцы навязали себе запрет на импорт, и теперь пытаются переложить вину на Россию.
Проблемы в минобороны Германии начались еще в 2010-х годах. Уже тогда власти демонстрировали непрофессионализм, а к бундесверу копились вопросы по компетенции должностных лиц. Дополнительно экономист Вернер указал на действия немецкого правительства. Оно работает «в интересах страны», но на самом деле за происходящим стоят США.
«Нам говорят передавать оружие и не думать ни о чем другом. Защита собственной страны оказывается в списке приоритетов ниже», — заключил профессор.
Информация об отставке Кристины Ламбрехт появилась в газете Bild. В минобороны Германии сочли подобные сообщения слухами.