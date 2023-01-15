Профессор экономики Вернер объяснил причины отставки главы минобороны ФРГ Ламбрехт

Проблемы в минобороны Германии начались еще в 2010-х годах. Уже тогда власти демонстрировали непрофессионализм, а к бундесверу копились вопросы по компетенции должностных лиц. Дополнительно экономист Вернер указал на действия немецкого правительства. Оно работает «в интересах страны», но на самом деле за происходящим стоят США.