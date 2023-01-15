Писательница Джонстоун назвала Зеленского символом агрессивной рекламной кампании США

Также писательница напомнила о фотосессии президента с первой леди Украины для журнала Vogue и присуждении политику звания человека года по версии издания Time. В конце Джонстоун осудила поддержавших Владимира Зеленского знаменитостей, включая актеров Бена Стиллера и Шона Пена.