Украинский президент Владимир Зеленский совместно с правительством Соединенных Штатов использует позорные пиар-ходы. Об этом через свой официальный сайт заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.
Автор выделила несколько рекламных методов, которыми пользуется Вашингтон для поднятия популярности главы иностранного государства. К постыдным схемам она отнесла установку бюст украинского лидера в здании конгресса, речь политика из бомбоубежища и его «фальшивую голливудскую фразу».
Ранее Владимир Зеленский якобы заявил, что вместо поддержки ему требуется западное оружие. Однако, по данным писательницы, реальных подтверждений этих слов не существует. Распространившие фразу СМИ ссылались исключительно на «неназванного американского чиновника», отметила Джонстоун.
«Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной кампании (США) за все время», — написала она.
Также писательница напомнила о фотосессии президента с первой леди Украины для журнала Vogue и присуждении политику звания человека года по версии издания Time. В конце Джонстоун осудила поддержавших Владимира Зеленского знаменитостей, включая актеров Бена Стиллера и Шона Пена.
Подобный пиар автор сравнила с «насилием над умом» и заявила об усталости граждан от происходящего.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал проведение украинского «саммита мира» 24 февраля. Дипломат отметил, что организация мероприятия невозможна без предварительного одобрения Генеральной ассамблеи.