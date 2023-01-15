Тело женщины нашли в сгоревшем многоквартирном доме на Урале

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном деревянном доме в уральском городе Нижняя Тура. Огонь охватил здание на улице Ленина, 97, утром 14 января.
Спасатели вывели из дома десять человек, в общей сложности в нем проживают 15 горожан. Во время тушения пожара было найдено тело женщины, личность которой пока неизвестна, передает E1.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
Женщина и трое детей ранее стали жертвами пожара в деревне в Омской области. Возраст несовершеннолетних погибших составляет два, семь и девять лет.