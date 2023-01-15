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Тело женщины нашли в сгоревшем многоквартирном доме на Урале

Происшествия
Тело женщины нашли в сгоревшем многоквартирном доме на Урале

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном деревянном доме в уральском городе Нижняя Тура. Огонь охватил здание на улице Ленина, 97, утром 14 января.

Спасатели вывели из дома десять человек, в общей сложности в нем проживают 15 горожан. Во время тушения пожара было найдено тело женщины, личность которой пока неизвестна, передает E1.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Женщина и трое детей ранее стали жертвами пожара в деревне в Омской области. Возраст несовершеннолетних погибших составляет два, семь и девять лет.
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