Массовая авария привела к утренней пробке в Новосибирске

Пробка в сторону центра Новосибирска, как отмечают горожане, образовалась в окрестностях Бугринского моста. По имеющейся информации, в результате ДТП движение на участке было почти полностью перекрыто. Информации о пострадавших и прочих деталей происшествия не озвучивалось.