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Массовая авария привела к утренней пробке в Новосибирске

Происшествия
Массовая авария привела к утренней пробке в Новосибирске

Воскресным утром в Новосибирске произошла массовая авария с участием трех машин. В результате столкновения образовался автомобильный затор на улице Большевистской, сообщили местные жители в соцсетях.

Пробка в сторону центра Новосибирска, как отмечают горожане, образовалась в окрестностях Бугринского моста. По имеющейся информации, в результате ДТП движение на участке было почти полностью перекрыто. Информации о пострадавших и прочих деталей происшествия не озвучивалось.

Вечером ранее автолюбительница за рулем Lexus снесла пять автомобилей в Екатеринбурге. Все машины получили серьезные повреждения, но участники ДТП не пострадали.
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