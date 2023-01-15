Массовая авария привела к утренней пробке в Новосибирске

Воскресным утром в Новосибирске произошла массовая авария с участием трех машин. В результате столкновения образовался автомобильный затор на улице Большевистской, сообщили местные жители в соцсетях.
Пробка в сторону центра Новосибирска, как отмечают горожане, образовалась в окрестностях Бугринского моста. По имеющейся информации, в результате ДТП движение на участке было почти полностью перекрыто. Информации о пострадавших и прочих деталей происшествия не озвучивалось.
Вечером ранее автолюбительница за рулем Lexus снесла пять автомобилей в Екатеринбурге. Все машины получили серьезные повреждения, но участники ДТП не пострадали.