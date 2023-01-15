Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Десятки тысяч противников юридической реформы властей Израиля митингуют в Тель-Авиве

Общество
Десятки тысяч противников юридической реформы властей Израиля митингуют в Тель-Авиве

Крупная акция протеста против юридической реформы министра юстиции Израиля Ярива Левина прошла в Тель-Авиве вечером 14 января. Участниками демонстрации стали десятки тысяч человек, передает Times of Israel.

Митингующие собрались на площади Хабима. Они выступают против нового правительства Биньямина Нетаньяху и его намерений внести радикальные изменения в систему правосудия страны, говорится в статье.

Согласно информации газеты, в 20:30 по местному времени (21:30 по Москве) на площади Хабима и рядом расположенных улиц насчитывалось порядка 80 тысяч человек. Предложенная Левином юридическая реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда в отношении блокирования законов и решений правительства. Она также даст властям право контролировать отбор судей.

Среди противников радикальных изменений в системе правосудия Израиля высказались и бывшие представители юстиции страны. Они призвали правительство отказаться от этой инициативы, чтобы предотвратить ущерб верховенству закона.
израиль митинг тель-авив
Военкоры ФАН
Лучшие в аду