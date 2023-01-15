Десятки тысяч противников юридической реформы властей Израиля митингуют в Тель-Авиве

Крупная акция протеста против юридической реформы министра юстиции Израиля Ярива Левина прошла в Тель-Авиве вечером 14 января. Участниками демонстрации стали десятки тысяч человек, передает Times of Israel.
Митингующие собрались на площади Хабима. Они выступают против нового правительства Биньямина Нетаньяху и его намерений внести радикальные изменения в систему правосудия страны, говорится в статье.
Согласно информации газеты, в 20:30 по местному времени (21:30 по Москве) на площади Хабима и рядом расположенных улиц насчитывалось порядка 80 тысяч человек. Предложенная Левином юридическая реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда в отношении блокирования законов и решений правительства. Она также даст властям право контролировать отбор судей.
Среди противников радикальных изменений в системе правосудия Израиля высказались и бывшие представители юстиции страны. Они призвали правительство отказаться от этой инициативы, чтобы предотвратить ущерб верховенству закона.