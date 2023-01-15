Десятки тысяч противников юридической реформы властей Израиля митингуют в Тель-Авиве

Согласно информации газеты, в 20:30 по местному времени (21:30 по Москве) на площади Хабима и рядом расположенных улиц насчитывалось порядка 80 тысяч человек. Предложенная Левином юридическая реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда в отношении блокирования законов и решений правительства. Она также даст властям право контролировать отбор судей.