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Один человек погиб при пожаре на Дачном проспекте в Петербурге

Происшествия
Один человек погиб при пожаре на Дачном проспекте в Петербурге

Сообщение о пожаре в Кировском районе Петербурга поступило в 04:16. Об инциденте проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание зарегистрировано по адресу Дачный проспект дом 5, корпус 6. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что пламя охватило обстановку в четырехкомнатной квартире жилого дома на площади 16 квадратных метров.

Огнеборцам понадобилась около часа, чтобы ликвидировать возгорание. В квартире было обнаружено бездыханное тело одного человека, его личность устанавливается.

К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. На месте работают дознаватели, выясняются причины трагедии.
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