Один человек погиб при пожаре на Дачном проспекте в Петербурге

Сообщение о пожаре в Кировском районе Петербурга поступило в 04:16. Об инциденте проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание зарегистрировано по адресу Дачный проспект дом 5, корпус 6. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что пламя охватило обстановку в четырехкомнатной квартире жилого дома на площади 16 квадратных метров.
Огнеборцам понадобилась около часа, чтобы ликвидировать возгорание. В квартире было обнаружено бездыханное тело одного человека, его личность устанавливается.
К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. На месте работают дознаватели, выясняются причины трагедии.