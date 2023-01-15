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Овечкин забросил 810-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Спорт
Овечкин забросил 810-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки за звание лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Очередную шайбу нападающий забросил в матче с «Филадельфией Флайерз».

Теперь в активе капитана столичной команды 810 голов. Сейчас он занимает второе место в рейтинге снайперов. На первой позиции находится бессменный рекордсмен Гретцки с 894 голами в 1487 матче НХЛ.

Заброшенная шайба Овечкина в матче с «Филадельфией» оказалась единственной для «Вашингтона». Несмотря на усилия капитана, его команда проиграла эту встречу со счетом 1:3.
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