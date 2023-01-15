Появились новые кадры работы войск радиоэлектронной борьбы в зоне СВО

Военные подчеркивают, что лишь одиночная станция РЭБ может «закрыть» противнику воздушное пространство радиусом на полторы сотни километров. Так, операторы умеют и задавать частотный диапазон для работы беспилотников, и обезвреживать вражеские системы управления и навигации. После работы российских военных дроны попросту «теряются» и пикируют на землю, теряя связь с местом вылета.