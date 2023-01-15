Появились новые кадры работы войск радиоэлектронной борьбы в зоне СВО

Минобороны России показало видео работы сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на полях спецоперации на Украине. Бойцы обеспечивают радиоэлектронное подавление систем управления подразделениями ВСУ.
Военные подчеркивают, что лишь одиночная станция РЭБ может «закрыть» противнику воздушное пространство радиусом на полторы сотни километров. Так, операторы умеют и задавать частотный диапазон для работы беспилотников, и обезвреживать вражеские системы управления и навигации. После работы российских военных дроны попросту «теряются» и пикируют на землю, теряя связь с местом вылета.
Тем временем реактивная артиллерия ВС РФ на Запорожском направлении ежедневно бьет по украинским позициям по 20-25 раз. О качественной работе расчетов САУ рассказывал командир одного из артподразделений.