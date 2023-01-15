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Опасный гололед сковал Петербург к концу недели

Общество
Опасный гололед сковал Петербург к концу недели

Последний день недели снова разочаровал жителей Петербурга. На улицах Северной столицы наблюдается опасная наледь, вызванная перепадами температуры и халатностью коммунальных служб.

Второй месяц подряд петербуржцы вынуждены страдать от бездействия коммунальщиков. На смену огромным сугробам пришел гололед. Жители опасаются за свое здоровье, когда им приходится ходить по тротуарам.

Но от гололедицы в последний день недели рискуют пострадать не только пешеходы, но и водители. В Петербурге не занимаются должным образом состоянием дорог, в результате чего повышается риск аварий.

Петербуржцы не раз просили Смольный наладить работу коммунальных служб в зимний период. Но команда губернатора Александра Беглова продолжает закрывать глаза на проблемы горожан.
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