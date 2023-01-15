Актер Яков Шамшин в интервью ФАН: о соцсетях, современном кинематографе и экстриме на съемках

— Думаю, что это первая главная роль в полном метре, в картине «Риорита». Это фильм Петра Ефимовича [Тодоровского], который, собственно, и дал мне дорогу в кино. Так трагикомично сложилось, что для меня это была первая главная роль, а для Петра Ефимовича, к сожалению, последнее кино, которое он снял. Это был потрясающий опыт, потому что ни в одном учебном заведении России не учат так играть в кино. Театр и кино, безусловно, различаются. Эти съемки стали для меня неким экспресс-курсом продолжительностью два с половиной месяца по работе в кино. В большом кино. Петр Ефимович великий человек, великая личность. Кроме того, мне удалось поработать с оператором Юрием Шайгардановым, который снимал знаменитую картину «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. Это была классная школа, как от оператора, так режиссера. Я многому научился за это время. Интересная, хорошая роль была в фильме «Ладога» режиссера Александра Велединского. Это была экстремальная работа, мы катались на «полуторках» (грузовик ГАЗ-АА) прямо по льду Ладожского озера. Я сам был за рулем, мне было важно понять, как это, ехать куда-то в пургу на такой машине. Тоже интересный, хороший опыт.