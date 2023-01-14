Петиция против запрета деятельности УПЦ появилась на сайте кабмина Украины

Представителей кабмина призвали взвешенно подойти к решению церковного вопроса. Авторы обращения попросили решить проблему с помощью диалога, поиска правды и защиты прав и свобод украинских граждан. Также они призвали не возлагать на всех верующих вину отдельных лиц.