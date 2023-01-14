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Петиция против запрета деятельности УПЦ появилась на сайте кабмина Украины

Общество
Петиция против запрета деятельности УПЦ появилась на сайте кабмина Украины

Прошение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви появилось на официальном сайте кабинета министров страны.

Авторы петиции также выступили за рассмотрение каждого отдельного случая возможного нарушения. Об этом 14 января сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

«Считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является Украинская православная церковь, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету», — указано в тексте петиции.

Представителей кабмина призвали взвешенно подойти к решению церковного вопроса. Авторы обращения попросили решить проблему с помощью диалога, поиска правды и защиты прав и свобод украинских граждан. Также они призвали не возлагать на всех верующих вину отдельных лиц.
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