Годовщина конституционной реформы: как принятые поправки укрепили Россию

15 января — годовщина начала конституционной реформы. В 2020 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой реформы и озвучил предложения, которые стали основой принятых поправок. Предложения поддержали как органы государственной власти, так и сами россияне. Всего за поправки проголосовало более 58 млн граждан.
Предложенная Владимиром Путиным отмена верховенства международного права над национальным позволила России укрепить суверенитет и обезопасить страну от разрушительного влияния ангажированных международных организаций. Сегодня ни одно решение, принятое на международном уровне, но противоречащее интересам граждан России, на территории нашей страны действовать не может.
По мнению политолога Юрия Светова изменения, заложенные в 2020 году, позволили России сохранить суверенитет и противостоять Западу. Об этом он сообщил во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Я думаю сейчас, когда мы смотрим назад, люди, которые готовили эти предложения в администрацию президента и других властных структурах, предполагали, что возможное противостояние России и коллективного Запада может привести к подобного рода последствиям. Эти 30 лет у нас была такая идея, что мы должны строить систему международного права, разнообразных международных организаций и даже в конституцию записали, что если есть какие-то международные законы, противоречащее нашим, отечественным, то действуют международные законы. Сейчас вдруг оказалось, что, во-первых, о международном праве и говорить не говорят. Самое главное, что говорили о правилах: сейчас порядок, основанный на правилах. А откуда взялись эти правила? Кто их утверждает? Кто согласовывает? Китайцы сейчас об этом громко заговорили и получается, что страна должна подчиняться порядкам, которые кто-то за нее устанавливал. Разве это суверенная, независимая страна, которой кто-то указывает?» — считает собеседник ФАН.
Политолог обратил внимание на то, что США не принимают подобных вещей. В качестве примера Юрий Светов привел Украину, которая сейчас пытается под эгидой международного уголовного суда, провести так называемый «трибунал над Россией». В свою очередь Америка не признает юрисдикцию международного уголовного суда и отвергает ее, как и другие законы.
«Этот наш шаг не значит, что мы стремимся нарушать международные законы. Мы должны сверять, насколько эти законы согласуются с интересами нашей страны. Обратим внимание, что, когда началась специальная военная операция, нас начали выгонять из разных организаций, даже спортивных. Зачем мы входим в эти структуры? Поэтому я полагаю, что в какой-то мере те изменения в конституции, которые были сделаны, способствовали усилению независимости и суверенности России», — сообщил Светов.
Также согласно поправкам в конституцию, Россия оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Таким образом закрепив моральную обязанность страны и народа защищать русских за пределами страны.
«Причем характерно, что такого рода позиции содержатся в законодательстве очень многих стран. Допустим, если опять говорим об Украине, то там сотни тысяч человек имеют гражданство Венгрии, Польши или других государств, и Украина это "проглатывает". Но когда речь идет о паспортах РФ, то они специально принимают решение, что если у кого-то гражданство России, то лишают украинского гражданства. Мы делаем это совершенно правильно. Если так сложилось в результате распада СССР, что несколько миллионов русских и русскоязычных граждан оказались за пределами РФ — им надо помогать, поддерживать. Это не их вина — это их беда, что в результате действий политиков они лишились своей родины», — заметил Юрий Светов.
Кроме того, в стране была создана система социальной поддержки семей с детьми, государство оказывает поддержку наиболее уязвимым группам граждан. Ежегодно пенсии и пособия увеличиваются темпами выше инфляции.
«Конституция РФ определяла страну как социальное государство и у нас в общем разветвленная сеть социальной поддержки, просто не все сразу удается предусмотреть. Эти поправки были направлены на то, чтобы учесть какие-то прорехи, чтобы все слои населения, которые нуждаются в поддержке, были охвачены. Например, сейчас президент постоянно говорит об особых формах помощи семьям участников СВО, мобилизованных, волонтерам и жителям новых территорий России. Это и раньше было, но поправки позволили сделать более целевой эту помощь», — отметил собеседник ФАН.
Ранее сенатор Андрей Клишас призвал игнорирующих Конституцию РФ политиков сложить полномочия.