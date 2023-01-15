Годовщина конституционной реформы: как принятые поправки укрепили Россию

Политолог обратил внимание на то, что США не принимают подобных вещей. В качестве примера Юрий Светов привел Украину, которая сейчас пытается под эгидой международного уголовного суда, провести так называемый «трибунал над Россией». В свою очередь Америка не признает юрисдикцию международного уголовного суда и отвергает ее, как и другие законы.