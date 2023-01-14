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Экс-тренер сборной России Хиддинк считает, что Головин может заиграть в АПЛ

Спорт
Экс-тренер сборной России Хиддинк считает, что Головин может заиграть в АПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы проявить себя в чемпионате Англии.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин смог бы заиграть в АПЛ, убежден Гус Хиддинк. Соответствующее мнение нидерландский тренер озвучил в разговоре с журналистами издания «РБ Спорт».

«Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», — отметил Хиддинк.

Головин стал игроком «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне российский полузащитник провел за французский клуб 26 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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