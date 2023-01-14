Украинская пушка била прицельно: ВСУ обстреляли группу мирных жителей во время эвакуации из-под Бахмута

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» под вражеским огнем вывели колонну гражданских в безопасное место.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно обстреляли мирных жителей во время эвакуации под Бахмутом, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Пострадавшие были спасены бойцами ЧВК «Вагнер», ведущими штурм в этом районе.
Данный инцидент произошел в поселке Хромово (Артемовское) Донецкой области. Глава семьи, оказавшейся под обстрелом, рассказал, что ранее удерживающие данный район украинские военные использовали жилую застройку для защиты от атак россиян. По словам пострадавших, танки ВСУ заезжали во дворы и стреляли прямо оттуда.
«Сегодня, вчера и позавчера нагло прикрывались нашим домом, детьми. Вели бои по направлению от нашего дома», — рассказал он.
При этом очевидец отметил, что надежда на спасение появилась после прибытия в Хромово штурмовых отрядов «оркестра», которые стали вывозить мирных жителей из опасной зоны. Тем не менее и это украинцы постарались использовать ради нанесения максимального ущерба противнику.
«Ночью и рано утром мы перебежали в подвал. Завязался бой, в ходе которого бойцы ЧВК "Вагнер" оттеснили ВСУ и эвакуировали нас. Во время эвакуации по нам работала украинская пушка, била прицельно. Знала, что там находятся дети. И жестко клала по нам, буквально каждые две минуты. Я даже не знаю, как это передать», — рассказал отец семейства.
Местные источники сообщают, что по итогу обстрела погибла одна женщина, а маленькая девочка была ранена. Бойцы ЧВК «Вагнер» оказали пострадавшим первую помощь и вывезли гражданских в безопасное место.
Подразделения «музыкантов» наращивают темпы наступления в районе Бахмута и наступают сразу с нескольких направлений.
Поселок Хромово, где произошел данный инцидент, находится к западу от города. В то же время на южной окраине стратегического населенного пункта в среду было освобождено село Опытное, а к северо-востоку от него — Соледар. Тем временем ожесточенные бои идут и в восточной части Бахмута — в районе улицы Патриса Лумумбы.