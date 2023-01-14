Украинская пушка била прицельно: ВСУ обстреляли группу мирных жителей во время эвакуации из-под Бахмута

Поселок Хромово, где произошел данный инцидент, находится к западу от города. В то же время на южной окраине стратегического населенного пункта в среду было освобождено село Опытное, а к северо-востоку от него — Соледар. Тем временем ожесточенные бои идут и в восточной части Бахмута — в районе улицы Патриса Лумумбы.