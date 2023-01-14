Китайский кондитер создала серию очаровательных булочек с символом 2023 года

Кондитер Ван Лина испекла специальные булочки к китайскому Новому году в форме кроликов. Особенность этих сладких изделий — детализированный красочный костюм для традиционного «танца льва».
Создательница выпечки рассказала, что впервые попробовала себя в этом ремесле, когда испекла булочки в виде знака зодиака в Год Свиньи. Тогда она обратила на себя внимание в социальных сетях. И Ван Лина начала печь тематические булочки каждый год. А новая версия с кроликом в социальных сетях набрала уже 1,5 миллиона просмотров.
Китайцы готовятся к Новому почти за месяц, примерно столько же длится само празднование. 2023 год — год Черного Водяного Кролика. В этом году в Китае он наступает 22 января.