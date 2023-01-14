Китайский кондитер создала серию очаровательных булочек с символом 2023 года

Создательница выпечки рассказала, что впервые попробовала себя в этом ремесле, когда испекла булочки в виде знака зодиака в Год Свиньи. Тогда она обратила на себя внимание в социальных сетях. И Ван Лина начала печь тематические булочки каждый год. А новая версия с кроликом в социальных сетях набрала уже 1,5 миллиона просмотров.