Как сообщил в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин, украинские войска попытались прорвать оборону ВС РФ в районе города Кременная при наступлении рождественских холодов. Подразделения противника перешли в атаку после массированной артподготовки, однако российская разведка своевременно вскрыла планы ВСУ, вследствие чего поднятые по тревоге артиллеристы начали контрбатарейную борьбу. За семь часов боя украинские формирования понесли потери и были отброшены на прежние позиции.