Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 14 января.
Россия
Советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы Запорожской АЭС, хотя и значительно меньше. Сегодня, по его словам, войска киевского режима вели «беспокоящий огонь». Последний массированный артобстрел был отмечен здесь в конце ноября.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя запросил заседание Совета Безопасности на 17 января из-за гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ). Он заявил, что в последнее время власти Украины, превратившиеся в авторитарную диктатуру, стремятся уничтожить УПЦ, которая является единственной канонической церковью в стране.
Небензя напомнил об активном преследовании инакомыслящих и оппозиционеров на Украине, а также сообщил, что в рамках заседания СБ ООН мировое сообщество будет проинформировано о продолжающихся обстрелах городов Донбасса со стороны ВСУ.
События в Донбассе
Как сообщил в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин, украинские войска попытались прорвать оборону ВС РФ в районе города Кременная при наступлении рождественских холодов. Подразделения противника перешли в атаку после массированной артподготовки, однако российская разведка своевременно вскрыла планы ВСУ, вследствие чего поднятые по тревоге артиллеристы начали контрбатарейную борьбу. За семь часов боя украинские формирования понесли потери и были отброшены на прежние позиции.
В свою очередь, российские силы продвинулись под Невским и Макеевкой, захватив ряд опорных пунктов врага. Часть из них украинские солдаты оставили после ударов артподразделений РФ.
На этом фоне появились сообщения о регулярном поступлении в Краматорск тел погибших солдат ВСУ. Большая их часть в возрасте от 18 до 23 лет прибывает с Бахмутского и Соледарского направлений.
После освобождения бойцами ЧВК «Вагнер» села Опытное местный житель рассказал РИА Новости, что наемники из стран НАТО обучали украинских солдат применению западной техники, стреляя по жилым домам мирных населенных пунктов. В частности, артиллерийские установки заезжали в Опытное и вели огонь по Иванграду, тем самым провоцируя российские подразделения на удары по селу.
Украина
Издание RID сообщает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони могла одобрить передачу Киеву комплекса ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Всего на вооружении страны их находится пять единиц, поэтому итальянские военные активно препятствовали поставкам. Тем не менее под давлением Вашингтона власти могли пойти на такой шаг.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина якобы уже начала получать тяжелое вооружение от западных партнеров. Он отказался раскрывать подробности, но заверил в факте поставок.