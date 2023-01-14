Мать погибших при пожаре двух детей в Ленобласти поместили в реанимацию

В Ленобласти произошел смертельный пожар. Трагедия унесла жизни двух детей. Их мать, жительницу Петербурга, поместили в реанимацию, сообщило издание «78». Медики диагностировали женщине ожоги лба, шеи и дыхательных путей.
Напомним, что огонь охватил ночью частный дом в поселке Портовое. Во время борьбы с пожаром спасатели нашли тела детей девяти и 11 лет.
Согласно предварительной версии, пожар возник из-за работы электропроводки в аварийном режиме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум людям. Проверку по данному факту начала прокуратура.